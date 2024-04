Trela uderza w Hołownię. "Powinien się jeszcze pouczyć"

- To nie jest wielka wojna i wielkiej wojny nie będzie. To jest walka i Lewica walczy o to, co jest dla niej istotne, z czym Lewica szła do wyborów. W tych walkach największa bitwa, to walka o prawa kobiet. To nie ulega żadnej wątpliwości. To, że będziemy się różnić w podejściu do składki zdrowotnej, do sfery podatkowej, czy do sfery mieszkalnictwa, to normalne w koalicji. Natomiast to jest bój dla Lewicy bardzo ważny, dlatego, że tym, nie jako Lewica, ale jako koalicja 15 października wygraliśmy wybory - mówił Trela.