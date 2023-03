Tragiczny finał poszukiwań w Niemczech. 12-latka znaleziona martwa

12-letnia Luise ostatni raz była widziana około 17:30 w sobotę, 11 marca, kiedy to po wizycie u swojej koleżanki, udała się do domu. Najkrótsza droga między domem koleżanki a mieszkaniem w tej samej miejscowości prowadzi przez kawałek lasu. Gdy nie wróciła, rodzice zaalarmowali służby. Jeszcze tego samego dnia rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Do Freudenberga ściągnięto dodatkowe siły policyjne, do poszukiwań Luise włączyli się tez miejscowi strażacy.