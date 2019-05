Tragiczny finał poszukiwań Pawła S. Ciało znaleziono w Wiśle. "Do końca była nadzieja, że to nie on"

Zaginął na początku marca. Później okazało się, że ciało wyłowione z Wisły, to jego zwłoki. Pawła S. szukała rodzina, policja i internauci. Jego narzeczona w rozmowie z WP apeluje: "Niech nikt nie zostawia nikogo samego".

Badania DNA wykazały, że ciało wyłowione z Wisły to Paweł S. (Policja)

- Nie ma jeszcze wyników sekcji zwłoki i nie wiemy, kiedy będzie. Nikt nie udzielił nam takich informacji - powiedziała WP Katarzyna, narzeczona Pawła S. 27-latek zaginął w nocy z 2 na 3 marca w Krakowie. Poszukiwania mężczyzny prowadziła rodzina, policja oraz internauci. Ich finał okazał się tragiczny.

23 kwietnia przypadkowa osoba w okolicach Mostu Nowohuckiego w Krakowie znalazła zwłoki. Chociaż przy ciele były dokumenty, zaawansowany stan rozkładu nie pozwolił na jednoznaczną identyfikację przez rodzinę. Konieczne było wykonanie badań DNA. Wyniki potwierdziły tożsamość - to był Paweł S.

Co się stało? - Na dzień dzisiejszy czekamy na wszystkie badania - powiedziała nam Agata, siostra Pawła S. Bliscy mają teorie dotyczące śmierci 27-latka, ale się nimi nie dzielą. Jak dodała, Agata, "tak naprawdę człowiek rozważa różne opcje. Ale z tym trzeba poczekać na wyniki sekcji. Może się okazać, że to nieszczęśliwy wypadek albo coś innego". Jego narzeczona Katarzyna podkreśliła, że "nie chce siać jakichkolwiek domysłów".

Siostra i narzeczona przyznały, że do końca miały nadzieję, że Paweł żyje. Mimo że przy zwłokach znaleziono dokumenty, wierzyły, że z rzeki wyłowiono kogoś innego.

- Dopóki nie było wyników, myślałam, że może akurat zdarzy się cud. Mimo że i tak świadomość wiedziała: tak, to on. Były jego ubrania, rzeczy osobiste. Tu musiałby się wydarzyć cud - powiedziała nam Katarzyna.

- Ja do końca miałam ten 1 proc. nadziei, że to jednak nie mój brat, że to jakaś pomyłka, chociaż wszystko na to wskazywało - zaznaczyła Agata.

"Niech nikt nie zostawia nikogo samego"

Zapytaliśmy narzeczoną i siostrę Pawła S. o to, co odpowiedziałyby naszym czytelnikom, którzy alarmują, żeby nie wychodzić z domu i nie wracać do niego samemu.

- Jestem tego samego zdania i w moich kręgach znajomych nigdy się nie zdarzyło, żeby ktokolwiek wracał sam lub bez jakiegokolwiek nadzoru z naszej strony. Chcę, żeby ludzie o siebie dbali wzajemnie i niech nigdy nikt nie zostawia nikogo samego, bo nawet trzy metry dalej może być już niebezpieczeństwo - podkreśliła Katarzyna.

Jej zdanie podziela Agata. - Człowiek myśli już po fakcie. W takich przypadkach jak ten, jeśli się gdzieś idzie grupą, nikogo się nie zostawia, zwłaszcza po alkoholu - stwierdziła.

- Mam żal nawet do samej siebie, co oczywiście jest irracjonalne, ale jednak. Podczas ostatniej rozmowy Paweł powiedział, że mnie kocha i jesteśmy w kontakcie - dodała narzeczona.

Prokuratura bada okoliczności śmierci Pawła S.

Bliscy nie znają szczegółów, ale powiedzieli, że prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie. "Nadal trwa oczekiwanie na opinię sporządzaną w oparciu o wyniki sądowo-lekarskiej sekcji zwłok wymienionego. Jednocześnie prowadzone są czynności śledztwa zmierzające do ustalenia okoliczności zgonu mężczyzny" - poinformowała nas prokuratura.

Początkowo, kiedy wyłowiono zwłoki o niepotwierdzonej tożsamości, zostało wszczęte śledztwo w sprawnie nieumyślnego spowodowania śmierci. "W toku tego śledztwa wykonano sądowo-lekarską sekcję zwłok, jak również powołano biegłych celem przeprowadzenia badań materiału biologicznego DNA. W oparciu o uzyskaną opinię z zakresu badania DNA potwierdzono tożsamość mężczyzny, którym okazał się być Paweł S.".

Ostatni kontakt z Pawłem S.

Przypomnijmy, że przed zaginięciem, 2 marca, w sobotę, Paweł S. miał po pracy spotkanie zawodowe w hotelu Qubus. Skończyło się około godz. 2.30 w niedzielę. O godz. 1 wysłał ostatnią wiadomość do narzeczonej.

Później z kolegami mężczyzna pojechał do klubu. O godz. 2.50 w nocy monitoring zarejestrował mężczyznę na ul. Gazowej w Krakowie, przed klubem Cocon. Z relacji kolegów wynika, że Pawła nie wpuszczono do klubu. Miał iść do domu na osiedlu Podwawelskim. Od tej pory nie dał znaku życia.