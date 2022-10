Tragedia w Wielkopolsce. Śledczy badają przyczynę śmierci niemowlęcia

Do podobnej tragedii doszło w tym domu rok temu

Do podobnej tragedii w tym samym domu doszło pod koniec września zeszłego roku. Wtedy służby ratunkowe wezwano do martwej dwumiesięcznej dziewczynki. Stało się w to w czasie, kiedy matka odwiozła starsze dziecko do szkoły a niemowlę zostawiła pod opieką członka rodziny. Gdy wróciła, dziewczynka była sina, już nie oddychała.