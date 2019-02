Tragedia w Małopolsce. Brat popełnił samobójstwo, chwilę później próbował drugi

35-latek z Brzeznej popełnił samobójstwo. Jego ciało znalazła rodzina, przy akcji pomagał też starszy brat. Chwilę później mężczyzna sam zniknął, próbując targnąć się na swoje życie. Udało się go jednak uratować.

Do zdarzenia doszło we wtorek w Brzeznej (woj. małopolskie). Nieprzytomnego 35-latka znaleźli teściowie. Natychmiast wezwali służby ratunkowe i poinformowali o zdarzeniu jego starszego brata, który pomagał przy akcji. Reanimację najpierw prowadził członek rodziny, później strażak ochotnik. Lekarz , który przybył na miejsce zdarzenia stwierdził zgon mężczyzny - podaje portal sadecznin.info.

Nagle starszy z braci zniknął. Zaniepokojeni bliscy rozpoczęli poszukiwania i znaleźli go nad pobliskim potokiem. Mężczyzna próbował targnąć się na swoje życie, ale udało się go uratować. Strażacy, aby dotrzeć do poszkodowanego wycięli drzewa celem przetransportowania chorego do karetki. Mieszkańcy wsi są wstrząśnięci dramatem. Nic nie wskazywało na to, żeby rodzina miała jakiekolwiek kłopoty. Część osób mówi, że mógł to być wynik ogromnego stresu.