Tragedia w Lubinie. Jakub zginął, bo stanął w obronie koleżanki

Czternastoletni Jakub bronił koleżanki, którą zaczepiła grupa mężczyzn w centrum Lubina (woj.dolnośląskie). Zginął od ciosu nożem. Policja zatrzymała trzech podejrzanych. W niedzielę jeden z nich ma być przesłuchiwany przez prokuratora.

Do tragedii na Wzgórzu Zamkowym w centrum Lubina doszło w sobotę, około godz. 1.00 w nocy. Ofiara była w parku z dwiema dziewczynami - 16- i 14-latką. W pewnym momencie podeszło do nich trzech mężczyzn w wieku 19, 21 i 23 lat. Doszło do kłótni. Mężczyźni mieli w ordynarny sposób zaczepiać jedną z dziewczyn.