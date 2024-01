Tragedia na Śnieżce. Czym jest "rynna śmierci"?

Udało się ustalić tożsamość dwóch osób, które zginęły we wtorek w Karkonoszach po upadku do tzw. rynny śmierci. To 23-letni mieszkaniec woj. lubuskiego i 47-letni mieszkaniec woj. dolnośląskiego. Policja apeluje do świadków, aby pomogli ustalić, co się wydarzyło.