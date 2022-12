Tragedia na lodzie. Czworo dzieci w szpitalu

O zdarzeniu poinformowała straż pożarna w West Midlands. Pod grupką dzieci bawiących się zamarzniętym jeziorze pękł lód, na skutek czego wpadły do zimnej wody. Po wyciągnięciu na powierzchnię okazało się, że doszło u nich do zatrzymania akcji serca. Po udzieleniu pierwszej pomocy zostały przetransportowane do szpitali.