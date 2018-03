Tragedia na drodze. 15-letni kierowca zginął na miejscu

Do wypadku doszło w rejonie miejscowości Stypułki - Borki niedaleko Białegostoku. Ze wstępnych informacji wynika, że samochodem jechali 15-latkowie. Kierujący zjechał w drogi i wpadł do rowu z wodą. Nie udało się go uratować.

15-letni kierowca zginął na miejscu. Czterech pasażerów zostało zabranych do szpitala - informuje Radio Białystok. Policja ustala okoliczności i szczegóły zdarzenia.

Więcej informacji wkrótce.