Już tylko Francja wyjaśnia tragedię lotu MH370. To jedyny kraj, który jeszcze prowadzi śledztwo dotyczące zaginięcia samolotu boeing 777 w 2014 roku. Francuz, którego żona i dzieci leciały MH370 ujawnił, co francuscy śledczy ustalili na temat pilota samolotu, Zahariego Ahmada Shaha.

Pilot rejsu MH370 miał kontrolę nad samolotem do samego końca. Eksperci z Francji są co do tego przekonani. Na poparcie swoich ustaleń pokazują trasę boeinga 777 firmy Malaysia Airlines. Francuzi obstają przy teorii, że Zaharie Ahmad Shah celowo zabił pasażerów.