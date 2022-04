Trać kilogramy, zyskuj zdrowie. Nadmiar cukru szkodzi! Bez cukru, bez kłopotu

Na początku lat 30. ubiegłego wieku pisarz i reportażysta Melchior Wańkowicz został zatrudniony na stanowisku doradcy do spraw promocji przez Związek Cukrowników Polskich. To właśnie dla swojego pracodawcy autor "Bitwy o Monte Cassino" wymyślił słynne hasło reklamowe "Cukier krzepi", które w międzywojennej Polsce stało się niezwykle popularne i szybko trafiło do potocznego języka. Nośny slogan stworzony przez mistrza pióra miał zachęcić mieszkańców naszego kraju do "słodkich" zakupów i zapewnić większe zyski producentom cukru, ale nie zawierał w sobie nawet kryształka prawdy. Cukier nie posiada bowiem żadnych wartości odżywczych, a naszemu organizmowi dostarcza jedynie energii w postaci "pustych kalorii". Spożywany w nadmiarze prowadzi do otyłości, która może być przyczyną wielu groźnych, przewlekłych chorób.