Tomaszów Lubelski na miarę XXI wieku

W innej części Tomaszowa Lubelskiego właśnie trwa przebudowa i modernizacja Tomaszowskiego Domu Kultury. Budynek, choć bardzo potrzebny i stale użytkowany, liczy ponad 50 lat i nie przystawał już do nowoczesnych wyobrażeń o standardzie placówki kultury. – Niektóre pomieszczenia były remontowane, choć bardziej kosmetycznie, ale są i takie, w których remontu nie było nigdy – tłumaczy Dariusz Krech, dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury. Remont TDK, miejsca które na co dzień tętni życiem, oznacza oczywiście wiele przejściowych niedogodności. – Mamy próby w sali w starostwie,– mówi tancerka z grupy tańca nowoczesnego. – Cieszymy się bardzo, że zajęcia dalej trwają i czekamy, by zobaczyć, jak zmieni się nasza sala widowiskowa. Będzie nowa podłoga, nowe ściany, nowe fotele dla publiczności, a scena zostanie powiększona. Będą tu koncerty i występy. Wróci też do nas kino – dodaje. Po remoncie w domu kultury będzie można organizować duże, okolicznościowe wydarzenia na skalę całego regionu.