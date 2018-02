Tomasz Sekielski chce powiedzieć prawdę o księżach pedofilach. Ruszyła zbiórka pieniędzy na film

Autor projektu rozpoczął pracę nad "prawdziwym, wolnym od nacisków i cenzury" dokumentem na temat pedofilii w polskim Kościele. Pierwszej zdjęcia są już gotowe, ale bez wsparcia społecznościowego film może nie powstać.

- To bardzo ważne, aby nikt nie mógł nam zarzucić, że w naszym filmie choćby przypadkiem rozminęliśmy się z prawdą. Bez przerwy napływają do nas nowe informacje, do przejrzenia są akta spraw i archiwa Instytutu Pamięci Narodowej. Bez zatrudnienia dodatkowych osób pełniących rolę researcherów prace nad filmem znacznie się wydłużą o ile w ogóle będziemy wstanie go skończyć – tłumaczy Sekielski.