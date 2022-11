Tokajew wybrany na drugą kadencję. Urzędujący prezydent zdobył 81 proc. głosów

To siódme wybory prezydenckie od czasu uzyskania przez kraj niepodległości w 1991 r. Pierwotnie wybory prezydenckie miały się odbyć w 2024 r., a parlamentarne w 2025 r. Jednak we wrześniu prezydent wezwał do przedterminowych wyborów prezydenckich i parlamentarnych, twierdząc, że do utrzymania tempa reform po czerwcowym referendum ogólnokrajowym potrzebny jest nowy mandat.