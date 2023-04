To się dzieje naprawdę. Totalne załamanie pogody

Drastyczna zmiana pogody już od wtorku

Już we wtorek w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu, głównie we wschodniej części kraju. Na krańcach wschodnich miejscami burze. W ich czasie opady do 15 mm. Na południu Małopolski i Podkarpacia opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym i tam prognozowana wysokość opadów do 25 mm.