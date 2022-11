To pogrąży rosyjską gospodarkę? "Konsekwencje odczuwalne przez dziesięciolecia"

Instytut Studiów nad Wojną przypomniał w najnowszej analizie że mężczyznom, którzy zostali wcieleni do armii, Kreml obiecał pensje dwukrotnie wyższą od rosyjskiej średniej. Urzędnicy Putina jednak błędnie oszacowali ilość potrzebnych na ten cel środków, co wkrótce prawdopodobnie zmusi ich do podjęcia nieprzewidzianych wcześniej kroków.