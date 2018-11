To pierwszy taki proces w Polsce. Ksiądz pozwał biskupa. "Jest przestępcą"

Ksiądz Krzysztof pisał już wszędzie: do władz kościelnych, ministrów, prezydenta. Nikt mu nie pomógł, dlatego wystąpił do sądu przeciwko biskupowi łowickiemu Andrzejowi Dziubie.

Ksiądz Krzysztof cztery lata temu został ranny w wypadku samochodowym. Jechał wówczas do łowickiej kurii odebrać dokumenty dla swojego proboszcza. Obrażenia duchownego były na tyle poważne, że lekarz zalecił rehabilitację. – To kosztowna rzecz i musiałem wziąć kredyt, żeby opłacić leczenie – mówi ksiądz Krzysztof.

Wcześniej wystąpił do kościelnych przełożonych, by wystawili mu tzw. kartę wypadku. Jest ona niezbędna, by uzyskać odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy. Duchowny liczył, że to pozwoli opłacić leczenie.