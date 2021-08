To ostatnia chwila by dołączyć do biegu!

15 sierpnia w 300 miejscach niemal na całym świecie wystartuje "Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych". IX edycja będzie inna niż pozostałe. Pierwszy raz w intencji polskich bohaterów – pobiegniemy latem. Do tej pory bieg zawsze odbywał się w niedzielę najbliższą terminowi 1 marca, często była to jeszcze zima. Letni czas dał organizatorom biegu możliwość zorganizowania wydarzenia w formie wielkiego eventu rodzinnego, czyli czegoś na co większość z nas czekała półtora roku!