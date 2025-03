To on stoi za sukcesem firmy z branży gier. Polski miliarder trafił na okładkę "Forbesa"

- Wraz z doradcami jednej z firm z wielkiej czwórki szukaliśmy inwestorów. Jeden z nich zaproponował wtedy 100 mln za 20 proc. firmy (dziś spółka wyceniana jest na 8 mld zł, czyli 16 razy więcej - red.). Ale postawił warunek, że jeżeli my nie potroimy przychodu w ciągu 5 lat, to on ma prawo zwiększyć udział z 20 do 40 proc., bez żadnej dopłaty - podkreślił Paweł Marchewka w rozmowie z Forbes.