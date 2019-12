WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Leszek Miller + 2 mateusz morawieckitłit Natalia Durman 28 min. temu "To niegodne". Koniec SLD. Leszek Miller rozżalony. Gorzki komentarz - Czułem się bardzo nieswojo i bardzo źle w sytuacji, gdy uczestniczyłem w czymś, co jest rozwiązaniem SLD. Miałem wrażenie, że dzieje się... Rozwiń Ale to skoro Biedroń zrobił taki ś … Rozwiń Transkrypcja: Ale to skoro Biedroń zrobił taki świetny interes to znaczy że Czarzasty zrobił Śpiewane ja o tym mówiłem na kole Ale miał Czułem się bardzo nieswojej bar Sytuacji Uczestniczył W czymś co jest Rozwiązaniem sojuszu Lewicy Demokratycznej i oczywiście sąd rejestrowy przyjmie ten status który tam został Miałem takie wrażenie że SLD partia z 20 Zdarza Jest rozwiązywać Sposób Ptaki Kuchennymi schodami Przypadkowy przy oka Węże zamia Wychodzić głównym wejściem wychodzi kuchennymi schodami i to w dodatku jeszcze poszukiwana Jak najszybciej to Sta A ja pamiętam naszą poprzedniczka socjaldemokracja Pospolite Która po 9 latach była rozwiązywać Ale wychodziła Główny Czerwonym dywanie więc to jest Przebranie rozwiąże do czarzastego mapa Mam żal do wszystkich którzy uznali że takie Pożegnanie Będzie właściwe Best niegodne Tychy 20 lat historii Sojusz Lewicy Demokratycznej Bo to jest partia która Pisała Fale w polską historię partia która miała swoich premierów swoich Nikt nie chciał wziąć na siebie ten tego elementów wyprowadzania publicznie Messengera ale widzi pan w statucie SLD jest wyraźnie napis Kiedy W jakich warunkach w jakich okolicznościach Sojusz Lewicy Demokratycznej może zakończyć działalność Godne uczczenie Sojusz Po prostu Jest potrzebne dla tysięcy członków Może ktoś stwierdził że dość centymetrów którą mamy 19% sondażu to lepiej się skupić na tym żeby iść dalej przegonić platform A nie bawić się w sentymenty ten Pana zdaniem powodu Na chwilę koalicji Obywatelskiej czy platforma Nie będzie jako główny siły opposite 1 sondaże A przed chwilą mówiliśmy że był taki Instalatory tak Która miała drugie I miała prawie 30 Dzisiaj kochanie już nie Więc sondażami tak po prostu bywa Natomiast ja uważam że źle się stało SLD został Tak Taki sposób Niegodny potraktowane że Uczelniana Zakończenia działalności SLD Takie jarmarczny Ja to mogę opanować u pana mówić zupełnie otwarciu bo ja to samo mówiłem na