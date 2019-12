To miał być protest w obronie ofiar sądów. Tłum próbował go zakrzyczeć

Podczas akcji “łańcuch światła”, która była protestem w obronie sądów, jedna z uczestniczek zorganizowała swój protest. I mocno zaskoczyła organizatorów.

Protest w obronie “wolnych sądów” w Poznaniu odbywał się już po raz 22. Podczas spotkań najczęściej słychać antyrządowe hasła i nawoływania do dalszych protestów.

- Przegraliśmy sprawę Trybunału Konstytucyjnego. Jest tylko namiastką. Ale mamy ciągle niezależny Sąd Najwyższy. Musimy wspierać sędziów, którzy mają odwagę uczestniczyć w akcjach obywatelskiego nieposłuszeństwa. (…) Wiedzą, że może ich za to spotkać najwyższa kara czyli zawieszenie w wykonywaniu zawodu – apelował jeden uczestników. Jego słowa przytacza serwis wpolityce.pl.

Formułę protestu zakłóciła niespodziewanie młoda kobieta, która ze sceny zaczęła opowiadać o konieczności wsparcia dla ofiar.…sądów. To one jej zdaniem są prawdziwą ofiarą prokuratury i sądów.

- To my jesteśmy sprawiedliwością, gdy sądy zawodzą przez kolejne koterie, polityczne układy. My wspieramy siebie

– apelowała dziewczyna.