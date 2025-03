To miał być as Zełenkiego w negocjacjach z Putinem. Dramatyczny finał operacji kurskiej?

Bastionem Ukraińców staje się rosyjskie miasteczko Sudża. To tam wycofują się brygady ukraińskie na północnym skraju frontu. Tymczasem rosyjskie jednostki zamierzają odciąć to miasto od połączenia lądowego z terytorium Ukrainy (patrz mapa w dalszej części tekstu). Wczoraj zachodnie media poinformowały, że grupa ukraińskich żołnierzy może zostać otoczona.

- Zamysł rosyjskich wojskowych, by odciąć Ukraińców, był jednoznaczny od wielu tygodni. W tej chwili ta ich operacja postępuje. Teraz albo siły ukraińskie w porę zdołają się wycofać, albo po zamknięciu okrążenia zostaną one zniszczone. I to bezlitośnie, czyli z użyciem artylerii i lotnictwa - dodaje gen. Skrzypczak.