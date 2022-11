"To jest apogeum". Tak źle jeszcze nie było. Los Ziobry wisi na włosku

Wedle informacji Wirtualnej Polski znaczna część klubu PiS taką właśnie decyzję chętnie by podjęła. Jak słyszymy od przedstawicieli formacji Jarosława Kaczyńskiego, niechęć do koalicjantów z Solidarnej Polski osiągnęła apogeum. Szkopuł w tym, że - jak podkreślają wszyscy nasi rozmówcy - gdyby politycy PiS (nawet kilku) doprowadzili wraz z opozycją do odwołania Ziobry, to doszłoby do upadku rządu. - A na tym nikomu na rok przed wyborami nie zależy - przekonują nasi rozmówcy z koalicji.