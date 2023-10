To byłby dramat dla Polski. Wskazała widmo za oceanem

- Zagrożenie jest większe niż nam się wydaje - mówiła w programie "Newsroom WP" dr Agnieszka Bryc, odnosząc się do niekorzystnych perspektyw dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w razie zwycięstwa Donalda Trumpa w kolejnych wyborach prezydenckich w USA. Poparcie dla niego wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Dr Bryc przypomniała, że Trump już dawał do zrozumienia, iż jest skłonny przymusić Ukrainę do zawarcia pokoju z Rosją na warunkach Putina. - To byłby dla nas (Polski - red.) dramatyczna wiadomość, ponieważ to by pokazało, że główny sojusznik Ukrainy (USA - red.) zmienia front. (…) My byśmy ponosili koszty zmiany politycznej w Stanach - stwierdziła. Doprecyzowała, że Trump najpewniej nie byłby zainteresowany zwycięstwem Ukrainy, tylko zakończeniem wojny z Rosją "tu i teraz", bez względu na warunki. Całą uwagę USA skierowałby na problemy Bliskiego Wschodu, który jest priorytetowy dla trzonu jego elektoratu.

