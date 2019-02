Tłusty czwartek. Najlepsze pączki we Wrocławiu. W których cukierniach warto kupić pączki?

Tłusty czwartek to jedno z najpopularniejszych świąt w naszym kraju. Polacy tłumnie ustawiają się w kolejce już w godzinach porannych, by kupić jak najwięcej pączków. Niektórym zależy na tym, by nabyć ich jak najwięcej za jak najmniej pieniędzy. Inni skupiają się na jakości i smaku, więc cena dla nich nie gra roli. Sprawdzamy, w których cukierniach we Wrocławiu są najlepsze pączki.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tłusty czwartek. Najlepsze pączki we Wrocławiu. W których cukierniach warto kupić pączki? (123RF)

Tłusty czwartek. Gdzie najlepiej kupić pączki we Wrocławiu?

W tłusty czwartek na każdym kroku cukiernie oraz markety będą zachęcały nas do zakupienia pączków. Warto jednak wiedzieć, który lokal odwiedzić, aby dostać najlepsze pączki.

Jeżeli zależy nam na tanich, ale jednocześnie dobrych pączkach, warto udać się do Cukierni Gondek przy ul. Krzywoustego 302, która od dziesięcioleci serwuje pączki pieczone własnym, tradycyjnym sposobem. Za 1,80 zł dostaniemy pączka z marmoladą różaną.

Jeżeli chcemy zmieścić się do kwoty 2,50zł, możemy zajrzeć do Cukierni Carolin&Simon (ul. Partyzantów 16 a), Cukierni pod Trumienką (ul. Curie-Skłodowskiej 51) lub Cukierni Biskupin (ul. Olszewskiego 77).

Jeżeli komuś nie są straszne ceny, to pączki powyżej w cenie 3 zł znajdzie w Chlebotece (ul. Ruska 64/65), Gigi Cafe (4zł, ul. Świeradowska 51/57) lub w “od koochni bistronomia” (5zł, ul. Cybulskiego 17/1a - tutaj pączki są pieczone tylko raz w roku, na tłusty czwartek).

Tłusty czwartek. Historia i tradycja święta w Polsce

Tłusty czwartek wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich. Świętowano wówczas koniec zimy i nadejście wiosny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu tłustych potraw, szczególnie mięsnych, oraz piciu wina, a zagryzkę stanowiły pączki nadziewane słoniną lub boczkiem.