"The sky is the limit" - Expo Łodź

Expo-Łódź to jeden z najnowocześniejszych, wielofunkcyjnych obiektów targowo-eventowych w Polsce. Zlokalizowany w centrum kraju, w samym sercu Łodzi, z doskonałym dojazdem zarówno samochodem, jak i transportem publicznym.



Hala powstała przy wykorzystaniu nowatorskich rozwiązań z zakresu ekologii, a od kilku lat zarządzana jest przez Annę Adamską-Makowską, prawniczkę i aktywną działaczkę samorządową, która rozwija obiekt, szuka dla niego nowych najemców i ciekawych wydarzeń wystawowych.

O pomysłach na zarządzanie, doskonałym łączeniu życia zawodowego i rodzinnego, a także wyjątkowej pasji z Anną Adamską-Makowską rozmawia Dominika Maria Jaśkowiak.

Expo-Łódź to bardzo nowoczesny, inteligentny obiekt. Co szczególnie wyróżnia go spośród innych?

Hala powstała sześć lat temu i wykorzystuje ekologiczną energię czerpaną z wnętrza ziemi, dzięki której jest ogrzewana i chłodzona, niezależnie od miejskich źródeł. Na dachu budynku mamy panele słoneczne wspomagające ogrzewanie wody i urządzenia zbierające wodę deszczową do celów sanitarnych. Są to najnowocześniejsze, światowe rozwiązania z zakresu ekologii.

A co w środku?

Mamy powierzchnię targową i konferencyjną o łącznym metrażu ponad 13 tys. m2. Hala targowo-wystawiennicza to prawie 6 tys. m2 wolnej przestrzeni z możliwością podziału na cztery odrębne sektory. Do tego foyer o powierzchni 800 m2. To na parterze, na piętrze dysponujemy przeszkloną powierzchnią przeznaczoną na eventy i bankiety. Posiadamy wyciszoną aulę na 459 miejsc w ustawieniu teatralnym, ze świetną akustyką (dzięki czemu znakomicie sprawdza się podczas koncertów) oraz cztery sale konferencyjne, każda po nieco ponad 100 m2. Nasza powierzchnia jest mobilna i doskonale można ją dopasować do mniejszej liczby osób i kameralnej atmosfery.

Czyli sky is the limit, jak wykorzystuje Pani ten ogromny potencjał?

Mamy dwóch głównych operatorów targowych, czyli Międzynarodowe Targi Łódzkie, które teraz nie są już Międzynarodowymi, a zostały wcielone do Miejskiej Areny Kultury i Sportu, oraz Interservis. Są to operatorzy mający imprezy znaczące zarówno dla Łodzi, jak i dla całej Polski. Współpracujemy również z wieloma innymi i budujemy coraz większą bazę różnorodnych imprez. Każdego roku nasz kalendarz wydarzeń cyklicznych zapełnia się.

Czy jest jakaś, która szczególnie zapadła Pani w pamięć?

Impreza, którą wspominam do dziś, to „parapetówka” z mBankiem. Podobała mi się przede wszystkim pod kątem pomysłu na zaaranżowanie przestrzeni hali. Ktoś, kto wszedłby do niej po raz pierwszy, nigdy nie pomyślałby, że znajduje się właśnie w naszym obiekcie. Impreza przebiegała pod hasłem parapetówki w stylu lat 80. I rzeczywiście, czuć było klimat tamtych lat, kiedy wszyscy się jeszcze rozpakowują, aranżują mieszkanie. Były palety, kartony, taczki, którymi można było się nawzajem wozić… Organizatorzy coraz bardziej prześcigają się w pomysłach.

W 2016 roku hala przez całe wakacje była zajęta przez tysiące młodych ludzi, którzy przyjechali na łódzką część ŚDM. Gościliśmy również Kongres Kobiet, który odbył się w tym roku. Było to ogromne przedsięwzięcie pod względem organizacyjnym. Kongres potrzebował wielu sal konferencyjnych. W Expo dysponujemy łącznie pięcioma, więc pozostałe zostały zaaranżowane w dwóch sektorach hali. Wszystko trzeba było wybudować, nagłośnić, ale organizatorzy doskonale podołali temu wyzwaniu.

Łódź jest doskonale położonym miastem, które z roku na rok pięknieje. Czy obok ogromnych możliwości hali stanowi to dodatkowy atut?

Zdecydowanie tak. Logistycznie wydaje się, że jesteśmy najlepiej położoną halą, jeśli chodzi o dotychczasowe tego typu obiekty. Z każdego zakątka Polski łatwo do nas dotrzeć. Co więcej, jesteśmy w centrum Łodzi, wokół nas jest kilka wysokiej klasy hoteli, w pobliżu znajdują się dworce: Łódź Kaliska i Łódź Fabryczna. Do Łodzi prowadzą również autostrady i drogi szybkiego ruchu. Łódź jest też coraz bardziej otwarta na inwestorów. Naszym celem jest, aby doprowadzić do sytuacji, w której hala funkcjonuje 365 dni w roku. Dlatego zdecydowaliśmy się zagospodarować zielone tereny znajdujące się tuż za naszym obiektem, które pozwolą na organizowanie wydarzeń także latem. Do końca czerwca przyszłego roku mamy nadzieję oddać ten teren do użytku. Będzie to otwarta, zadrzewiona powierzchnia o ponad 3 tys. m2, zagospodarowana z myślą o eventach na świeżym powietrzu. Już dziś zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zorganizować u nas jakieś przedsięwzięcie na świeżym powietrzu.

W Expo-Łódź jak widać dużo się dzieje. Czuje Pani, że została Pani powierzona przez prezydent Łodzi misja?

Od 21. roku życia jestem związana z polityką. Przez dwie kadencje byłam radną Sejmiku Wojewódzkiego, a przez kolejne dwie radną Rady Miejskiej. Obejmując to stanowisko, dokładnie wiedziałam, co chcę robić. Funkcję pełnię 2,5 roku i myślę, że trochę się tutaj zmieniło. Kobieca ręka jest często potrzebna, choćby z punktu widzenia estetycznego. Ale nie tylko – mamy bardzo dobre wyniki finansowe, co roku jesteśmy „na plusie”. Co ważne, mimo że jesteśmy spółką miejską, staramy się stać frontem do Klienta. Zależy nam na dobrej współpracy, spełnianiu oczekiwań. Jeste-śmy elastyczni i nie trzymamy się sztywno zasad czy cennika. Zależy mi rozwoju hali, spółki i mia-sta. Mam doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności. To daje nieco inne spojrzenie na funkcjonowaniu spółki.

Czym zajmowała się Pani przed objęciem stanowiska prezes Expo-Łódź?

Zajmowałam się działalnością prawniczą, prowadziłam indywidualną kancelarię adwokacko-radcowską. Z wykształcenia jestem prawnikiem i wiem, że najtrudniej być adwokatem we własnej sprawie. Dlatego współpracujemy z kancelariami zewnętrznymi. Podpis prawnika pod trudnym projektem zawsze daje poczucie wewnętrznego spokoju. To po prostu bezpieczeństwo.

Czy bycie radną również wzbogaciło Panią o doświadczenia, które może Pani przełożyć na zarządzanie obiektem?

Zależy mi na dobru i rozwoju miasta. Jako radna starałam się poświęcać dużo czasu moim wyborcom, współpracowałam z organizacjami pozarządowymi: z Ligą Polskich Kobiet, z Centrum Praw Kobiet, ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Byłam wszędzie tam, gdzie niejednokrotnie znajdowały się osoby z dużymi problemami, dramatami życiowymi. Starałam się pomagać, udzielałam bezpłatnych porad prawnych. Jest we mnie dusza społecznika.

Anna Adamska-Makowska, prawniczka i aktywna działaczka samorządowa

Świetnie łączy Pani role zawodowe z życiem rodzinnym...

Myślę, że udało nam się to wszystko fajnie poukładać. Nasza rodzina jest patchworkowa. Mamy w sumie sześcioro dzieci, z czego jedna córka jest z mojego pierwszego małżeństwa, a mąż ze wcześniejszego związku ma syna i córkę. Dzieci są w bardzo różnym wieku, więc zgrać to logistycznie nie jest łatwo, ale dzięki dużemu wsparciu męża i dziadków to się udaje.

I znajduje Pani jeszcze czas na realizowanie swojego ciekawego hobby, co nim jest?

Urządzanie wnętrz i przerabianie starych mebli, nadawanie im drugiego, trzeciego życia to moja pasja. Jak tylko mam chwilę, to znajduję kolejny mebel, który nie pasuje do kolorystki i trzeba go przerobić na coś innego. Pomagam też znajomym w urządzaniu ich wnętrz.

Mogę się także pochwalić, że sami urządziliśmy mieszkanie dla naszej rodziny, łącznie z wyburzaniem i stawianiem ścian. Dzięki temu mamy przytulny i wygodny dom, odpowiadający naszym potrzebom, w którym wszyscy świetnie się czujemy.