Testy antygenowe są już powszechnie dostępne

Idąc tym tropem, do masowego testowania przekonały się także osoby odpowiadające za walkę z pandemią w naszym kraju. Wykorzystane zostaną do tego testy antygenowe, które pomogą w wykrywaniu zakażenia koronawirusem (oprócz testów PCR) i szybszej diagnostyce pacjentów na SOR-ach czy w innych placówkach ochrony zdrowia. Testy antygenowe mają rozpocząć się w województwie małopolskim, podkarpackim i śląskim. Jak zapowiedział w poniedziałek, 23 listopada Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, w ministerstwie już pracuje zespół ekspertów, którzy mają opracować, jak logistycznie będzie wyglądało masowe testowanie.

To jednak nie wszystko. Rząd umożliwi także wykonywanie testów antygenowych w karetkach pogotowia przez ratowników medycznych, co znacząco poprawi sytuację osób wykazujących objawy zarażenia.

„Aby zmniejszyć liczbę zgonów, musimy doprowadzić do tego, aby zespoły ratownictwa medycznego dojeżdżały do pacjenta szybciej. Wprowadzamy dlatego testy antygenowe do ratownictwa medycznego. Dzięki temu pacjent z pozytywnym wynikiem będzie jechał od razu do szpitala covidowego - poinformował Adam Niedzielski, minister zdrowia podczas konferencji prasowej.