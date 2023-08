Terroryści zakopali skarb na pustyni. Ona wiedzie gdzie

Kobieta, której nazwiska nie podaje się ze względu na jej bezpieczeństwo, była wcześniej żoną co najmniej dwóch wysokich rangą członków organizacji terrorystycznej ISIS. Obecnie jest przetrzymywana w obozie jenieckim w Syrii. Stamtąd śle wiadomości do reżysera Andrew Drury’ego. Była członkini ISIS twierdzi, że już dawno wyrzekła się organizacji i może zaprowadzić śledczych do złota, które terroryści mieli zakopać na syryjskiej pustyni. Kobieta pisze, że zna miejsce ukrycia sztabek wartych 20 milionów funtów (ponad 100 mln zł), ale "nikt jej nie słucha" - relacjonuje "The Daily Express".