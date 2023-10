"Teraz nas kochacie?" PiS mizdrzy się do PSL

We wtorek na antenie Radia Zet głos w tej sprawie zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie ma szans na rozmowy z PiS-em. Jesteśmy demokratami. Tu nie ma niedomówień, tak wskazali wyborcy. Jeśli byłoby to zwycięstwo jednym, dwoma głosami, to byłoby przeciąganie liny. Jak PiS-owi brakuje 35 mandatów, to jest to przewaga i stabilna większość - stwierdził jednoznacznie.