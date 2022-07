Ten most jest kluczowy. Ukraińcy informują o nowym ataku [RELACJA NA ŻYWO]

Środa to 154. dzień rosyjskiej inwazji. W nocy z wtorku na środę Most Antonowski w Chersoniu został po raz trzeci ostrzelany Himarsami przez siły ukraińskie. W okolicy mostu doszło do szeregu wybuchów. Wbrew rosyjskim zapewnieniom trafienia były celne. Rosyjska propaganda twierdzi, że most nadal stoi. Most Antonowski jest jedynym drogowym mostem nad Dnieprem w Chersoniu. Zniszczenie przeprawy byłoby dużym utrudnieniem dla Rosjan. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.