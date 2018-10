„Tęczowy Piątek”: dezinformacja i protesty wśród rodziców. „(…) pierwszoklasiści szkoły podstawowej nie powinni być angażowani w tego typu tematy”

Dzisiaj w ponad 211 szkołach (jak zapowiadają organizatorzy Kampania przeciw Homofobii) odbędzie się „Tęczowy Piątek”. Akcja ma na celu m.in. propagowanie akceptacji i otwartości na uczniów i uczennice LGBTQI. Wydarzenie to wywołało protesty wśród rodziców, którzy są niedoinformowani o przedsięwzięciu.

26 października, w ponad dwustu szkołach w całej Polsce, ma zostać zorganizowany tzw. „Tęczowy Piątek” . Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Kampania Przeciw Homofobii – organizacja propagującą obyczaje grup LGBT . Przedsięwzięcie wywołało szczególny protest wśród rodziców, których nikt nie poinformował jak dokładnie będą wyglądać zajęcia w szkołach ich dzieci i o czym będą one „edukowane”. Jedna z mam, jak czytamy w mediach społecznościowych, o całej akcji dowiedziała się z Facebook ’a Wojciecha Cejrowskiego , który na swoim koncie „zaprotestował” przeciwko temu wydarzeniu.

„W szkole mojego syna piątek jest dniem spódniczki. Wszyscy włącznie z chłopcami mają założyć tego dnia spódniczki. Myślałam, że to niewinna zabawa, forma żartu, aż do momentu gdy zobaczyłam ten wpis i dowiedziałam się o tęczowym piątku…. Jestem wściekła że zostało mi to przedstawione w taki sposób. Nie byłabym świadoma w czym bierze udział moje dziecko.. A uważam że pierwszoklasiści szkoły podstawowej nie powinni być angażowani w tego typu tematu…” – pisze jedna z internautek.