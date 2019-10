Tęczowy Piątek 2019. Czytelnicy WP ocenili inicjatywę

Kwestia Tęczowego Piątku podzieliła naszych czytelników. W ankiecie przeprowadzonej przez redakcję Dziejesię głos zabrało ponad 60 tysięcy internautów. Mimo, że wyniki jasno wskazują na jedno ze stanowisk, sprawa nie do końca jest taka oczywista.

To była jedna z najbardziej dynamicznych dyskusji na profilu redakcji Dziejesię na Facebooku. Nasza ankieta dotarła do blisko pół miliona użytkowników!

Tęczowy Piątek 2019. Co to za inicjatywa

Tęczowy Piątek 2019. Fala hejtu i merytoryczna krytyka

Mimo przeważającej fali hejtu, jaki wylał się w kierunku środowisk LGBT, pojawiły się także komentarze merytoryczne, które prezentujemy poniżej. - Pomysł tęczowych piątków to głupota. A dlaczego? Bo to na siłę przekonywanie dzieci i młodzieży do pewnych racji. Gdyby to były zajęcia dodatkowe, takie po lekcjach. "Tęczowa sobota"? Okej! Wtedy przychodzi ten, kto chce przyjść. Przyjdzie 10 osób, namówią innych bo ktoś powie pozostałym, że wcale nie jest źle i za tydzień lub dwa przyjdzie 20 osób. Robienie czegoś na siłę w niczym nie pomoże" - napisał Mariusz.