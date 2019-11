WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze tęczowe ławki + 2 kielceksiądz oprac. Paulina Górnicka 2 godziny temu Tęczowe ławki w Kielcach. Szokująca wypowiedź księdza zgłoszona do prokuratury Duchowny z Sieradza napisał w mediach społecznościowych, że "w każdej kieszeni, nawet w sutannie, ma przy sobie scyzoryk na tę bandę". To reakcja księdza na projekt instalacji tęczowych ławek w Kielcach, a pisząc o "tej bandzie" ma na myśli środowiska LGBT. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zgłosił sprawę do prokuratury. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Pomysł ustawienia w Kielcach tęczowych ławek wzbudził duże kontrowersje (PAP, Fot: MANUEL BRUQUE) "Jestem w połowie po ojcu jedną nogą w Kielcach. W każdej kieszeni, nawet w sutannie, mam scyzoryk na tę bandę" - miał napisać na Facebooku duchowny. Ksiądz skomentował w ten sposób wyniki głosowania ws. budżetu obywatelskiego w Kielcach, gdzie jednym ze zwycięskich projektów jest instalacja ławek w kolorach tęczy. Post został szybko skasowany, ale Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował o złożeniu w Prokuraturze Okręgowej w Sieradzu zawiadomienia o możliwości popełnienia przez księdza przestępstwa. "Słowa księdza są niebezpieczne. Widzieliśmy w Białymstoku do czego prowadzi nawoływanie do nienawiści przeciwko LGBT. W Lublinie para chciała dokonać zamachu bombowego na Marsz Równości. Codziennie atakowane są nieheteronormatywne osoby w całej Polsce. Wszyscy agresorzy są utwierdzani, że robią coś dobrego m.in. przez propagandę Kościoła!" - czytamy w komunikacie OMZRiK. W dalszej części Ośrodek podkreśla, "słowa ośmielają bandytów, zachęcają ich do ataków". "Słowa antyludzkiej propagandy rozgrzeszają, bo przecież 'Bóg tak chce', a atakowani to 'zaraza'. Nie ludzie. Kler w Polsce uważa, że stoi ponad prawem. Że wspierani przez polityków mają prawo do wskazywania wrogów i szerzenia nienawiści. Nie zgadzamy się na wykorzystywanie ambon do propagandy nienawiści. Nie uważamy, by sutanna miała prawo dawać nietykalność. Zgłaszamy przestępstwa księży tak samo, jak każdego innego obywatela. I będziemy domagali się ich skazywania" - brzmi oświadczenie OMZRiK. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapowiada, że jeśli polski wymiar sprawiedliwości odmówi zajęcia się sprawą, organizacja zwróci się do instytucji unijnych. Burza wokół tęczowych ławek Temat tęczowych ławek od kilku dni budzi sporo emocji. Media publiczne oraz część prawicowych radnych alarmuje, że projekt "nie jest neutralny światopoglądowo". Zarówno Polskie Radio Kielce, jak i TVP3 Kielce przygotowały materiały, które w bardzo krytyczny sposób odnoszą się do tej inicjatywy. Cytują w nich m.in. radnych Kielc – Kamila Suchańskiego (Bezpartyjni i Niezależni) oraz Jarosława Karysia (PiS), którzy przekonują, że inwestycja "dzieli mieszkańców". Choć ławki mają pojawić się w miejskiej przestrzeni dopiero za kilka miesięcy, w mediach społecznościowych już pojawiła się lawina komentarzy. Część osób krytykuje pomysł ustawienia tęczowych ławek, ale nie brakuje też ich obrońców. Niektórzy internauci podkreślają, że w projekcie nie ma słowa o tym, że kolorowe ławki mają cokolwiek wspólnego z promocją jakiekolwiek ideologii czy środowiskiem LGBT. Więcej o sporze czytaj TUTAJ. Zobacz też: Donald Tusk wydaje książkę. Andrzej Dera wyjaśnia dlaczego, nie robi tego prezydent Duda Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące