Taylor Swift w Warszawie. Tłumy fanów szykują się na muzyczną ucztę

Koncert Taylor Swift. Podekscytowane tłumy czekają na gwiazdę

Taylor Swift, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów, która zaczęła swoją muzyczną przygodę w bardzo młodym wieku, jest jedną z artystek, której płyty sprzedają się najlepiej w historii. Jej albumy zdobywają liczne nagrody, w tym Grammy. Do jej najbardziej znanych hitów należą takie utwory jak "Love Story", "Shake It Off", "Blank Space" i "Bad Blood".