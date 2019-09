Tatry. Poszukiwania turysty Pawła sprzed 20 lat. Wyjątkowe ogłoszenie

Na jednym z zagranicznych serwisów pojawiła się prośba o pomoc w odnalezieniu pewnego tajemniczego turysty. Chodzi o mężczyznę o imieniu Paweł. Wiąże się z nim pewna niesamowita historia.

Mężczyzna opisuje, co wie o mężczyźnie. Z prośby wynika, że jego przyjaciółka zimą w 2002 roku uciekła z domu i pojechała do Zakopanego. Miała wówczas 17 lat. Tam poznała starszego od siebie ok. 46-letniego Pawła.