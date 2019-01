Tatry ponownie niebezpieczne. Zamknięto szlak na Morskie Oko

Tatry ponownie stały się bardzo niebezpieczne dla turystów. Nieustannie padający śnieg zmusił TOPR do wprowadzenie czwartego stopnia zagrożenia lawinowego, a tym samym do zamknięcia trasy prowadzącej do Morskiego Oka.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tatry znów niebezpieczne. TOPR wprowadza czwarty stopień zagrożenia lawinowego i zamyka trasę cna Morskie Oko. (iStock.com)

Tatry sparaliżowane przez śnieg

Decyzja o wprowadzeniu czwartego stopnia zagrożenia lawinowego w Tatrach zapadła we wtorek późnym popołudniem. Podstawą, do podwyższenia stopnia zagrożenia są ponownie intensywne opady śniegu. Warstwa świeżego puchu nie jest w stanie związać się z zalegającym już śniegiem, dlatego nawet najmniejszy ruch może spowodować teraz zejście lawiny. Do osuwania się mas śniegu dochodzi również samoczynnie i właśnie dlatego TOPR przestrzega przed udawaniem się na wędrówki w góry. Ratownicy zaznaczają, że szlaki są zasypane i nieprzetarte, w związku z czym orientacja w terenie jest bardzo mocno utrudniona.

Tatry – zamknięty szlak na Morskie Oko

Zawsze, kiedy Tatry stają się niebezpieczne, a stopień zagrożenia lawinowego wzrasta do czwartego, następuje zamknięcie szlaku na Morskie Oko. Taka decyzja spowodowana jest występowaniem stromych żlebów, z których w tym okresie lawiny schodzą samoczynnie. Na Morskie Oko nie można się dostać poprzez pieszą wędrówkę, jak również zaprzęgiem konnym oraz samochodem.

Tatry – prognoza pogody na najbliższe dni