Tatry. "Nigdy jeszcze tak się nie bałam". Dramatyczna relacja turystek

Tatry. Oko w oko z niedźwiedziem. Do mrożącego krew w żyłach spotkania doszło w drodze na Giewont. Matka zobaczyła, jak za córką stoi rozwścieczony niedźwiedź.

Kobieta rozmawiała jeszcze z mężem przez telefon. Prawdopodobnie dlatego nie usłyszała, co się dzieje za jej plecami.

Obie turystki rzuciły kanapki, wodę i wszystko co miały i zaczęły uciekać. Matka zdaje sobie sprawę, że to wbrew wszelkim zaleceniom, które mówią, by odchodzić od zwierzęcia powoli. "Nasza reakcja nie była właściwa, ale stres odebrał nam rozum i chyba też odwagę" - tłumaczy.