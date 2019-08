Tatry. Jaskinia Wielka Śnieżna. Ratownicy dotarli do ciał grotołazów

Po trwającej od 19 sierpnia akcji poszukiwawczej ratownicy dotarli do ciał dwóch grotołazów, którzy utknęli w tatrzańskiej Jaskini Wielkiej Śnieżnej.

Wcześniej ratownikom udało się wypatrzeć ciało jednego z grotołazów oraz materiał, który zidentyfikowano jako kombinezon drugiego poszukiwanego. W kolejnych dniach kontynuowano prace w jaskini mające na celu właściwe, fizyczne dotarcie do ciał. Aby to się udało, niezbędne było poszerzanie korytarza, w którym się znajdowały.

Tatry. Grotołazi w jaskini Wielkiej Śnieżnej

Sześciu grotołazów weszło do jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach 15 sierpnia. Wyprawa miała na celu odkrycie nowych partii jaskini. Speolodzy byli dobrze przygotowani. 17 sierpnia doszło jednak do zalania jednego z korytarzy, co odcięło drogę powrotną dwójce eksploratorów. Czwórka ich towarzyszy zdołała jednak wyjść z jaskini i zawiadomiła o całej sprawie ratowników TOPR.