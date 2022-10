"Tato, nie przejmuj się". Tusk ujawnia, co powiedział mu syn

Zwróciła się też z apelem do wszystkich partyjnych przywódców. - Mam wielki apel do wszystkich panów liderów, żeby przestali się kłócić. Aby wygrać wybory trzeba maksymalizować szanse i minimalizować ryzyko. Szansę wygranej maksymalizuje silna, wspólna, demokratyczna lista. I o to apeluję - powiedziała posłanka KO.