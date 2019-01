Taśmy Kaczyńskiego. Prezes już szybko nie zaufa swoim bliskim

Do tej pory rodzina i bliscy dla Jarosława Kaczyńskiego byli największą wartością. Ale po ujawnieniu taśm w „Gazecie Wyborczej” sytuacja może się zmienić. A wszystko za sprawą austriackiego biznesmena, który nagrał prezesa PiS w biurze przy ul. Nowogrodzkiej. A, który na co dzień jest dalekim powinowatym polityka.

Na taśmach ujawnionych przez „Wyborczą” główną rolę odegrał Austriak Gerald Birgfellner. To deweloper działający w Europie, który miał zostać wykonawcą projektu nazwanego roboczo "Srebrna Tower" lub "K-Tower". Jak wynika z rozmowy prezesa PiS: dwie 190-metrowe bliźniacze wieże miały zostać wybudowane w centrum Warszawy, przy ul. Srebrnej 16. Austriacki biznesmen nie znalazł się na Nowogrodzkiej przypadkowo. Prywatnie to zięć kuzyna prezesa PiS – Jana Marii Tomaszewskiego. - To dzięki rodzinnym koligacjom, Austriak został dopuszczony do projektu - czytamy w "Gazecie Wyborczej".