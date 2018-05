Tarczyński w tym roku zrezygnował z pensji? W 2017 r. zarobił prawie 150 tys. zł

Poseł PiS Dominik Tarczyński kilkukrotnie deklarował, że nie jest posłem zawodowym i nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia. Jak wynika z jego oświadczenia majątkowego, które zostało właśnie opublikowane na stronach Sejmu, polityk zarobił jako poseł w 2017 r. 147 tys. zł. Jeśli zrezygnował z uposażenia, to musiał zrobić to w tym roku.

Ostatni wpis na ten temat poseł PiS zamieścił 25 kwietnia: "Nie jestem posłem zawodowym! Nawet tego nie wiesz, szechterowy sługusie. Taki z ciebie dziennikarzyna" - zwrócił się Tarczyński do reportera "Gazety Wyborczej".

Jeśli zatem zrezygnował z uposażenia poselskiego, musiał zrobić to w tym roku. Chcieliśmy zapytać o to polityka, ale nie odpowiedział na naszą prośbę.

Jak wynika z najnowszego oświadczenia majątkowego, Dominik Tarczyński jest posiadaczem zegarka Mont Blanc, wartego ok. 4 tys. euro (czyli ponad 15 tys. zł). Należy do niego połowa domu wycenianego na 1,2 mln zł. Poza dochodami z Sejmu, poseł zarobił na wynajmie domu - prawie 9 tys. zł - i na sprzedaży praw autorskich (i to aż 91 tys. zł). Ale ma też długi - musi spłacić jeszcze ponad 176 tys. CHF kredytu hipotecznego, poza tym jest winien 4 tys. funtów brytyjskich Lloyds Bank. Ma też zobowiązania wobec ZAiKS (12 tys. zł), ZUS (900 zł) i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (13 tys. zł).