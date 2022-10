Taki będzie koniec Putina? Wskazali cztery scenariusze

Scenariusz nr 4. Pokojowa zmiana reżimu

Czwarta możliwość to przekazanie władzy przez Putina w sposób pokojowy. W demokracjach sposobem na to są wybory, a najbliższe wybory w Rosji zaplanowano na 2024 rok. - Niektórzy mają nadzieję, że będą one początkiem zmian. Ale to mało prawdopodobne - mówi Kluge.