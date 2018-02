Tak wygląda produkcja ryżu w Azji. Głównym składnikiem jest... plastik

Zamiłowanie Azjatów do plastiku nikogo nie powinno dziwić, ponieważ lawinowo eksportują produkty z tego tworzywa. Jednak widok produkcji ryżu, do którego dodawana jest plastikowa folia, to już niecodzienność.

Na pierwszy rzut oka ryż nie budzi podejrzeń (Facebook.com)

Pracownicy jednej z fabryk nagrali proces produkcji ryżu. Widać na nim, jak mężczyzna wrzuca plastikową folię do specjalnej maszyny, która przetwarza ją w zbitą breję. Następnie przechodzi przez kolejne etapy przetwarzania, których końcowym efektem jest biały, czysty ryż. Na pierwszy rzut oka produkt nie budzi podejrzeń i to jest przerażające.

Nagranie ma już kilka miesięcy, ale dzisiaj znowu zaczęło być popularne wśród internautów.