Tak poniżają rekrutów. Szokujące wideo z koszar

Pod koniec ubiegłego tygodnia do rosyjskich mediów trafiły pierwsze informacje o zabitych rekrutach. Specjaliści wskazywali, że jednym z powodów jest ich słabe przeszkolenie. Do sieci trafiają także nagrania, które pokazuje, jak fatalne jest ich wyposażenie. Zmobilizowanym brakuje wszystkiego, łącznie z butami. Powoduje to, że okradają się nawzajem.