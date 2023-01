Tajne dostawy. Bułgaria dostarczała Ukrainie broń i paliwo o rosyjskiej specyfikacji

Bułgaria ma rafinerię (należącą do rosyjskiego Łukoila - przyp. red.) w pobliżu Burgas nad Morzem Czarnym - zaopatrują ją tankowce Kremla. Wassilew podkreślił, że skłonił bułgarski oddział Łukoil do eksportu nadwyżek paliwa do Ukrainy. - Bułgaria potrzebuje około połowy paliwa, które produkuje rafineria. Resztę wysłano Ukrainie. Dostawy z lokalnych firm były obsługiwane przez zagraniczne firmy. Ciężarówki i cysterny regularnie jeździły do Ukrainy przez Rumunię, a w niektórych przypadkach paliwo było również ładowane na pociągi towarowe - wyjaśnił.