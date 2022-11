Tajemnicze zniknięcie dziennikarza. Były milicjant oskarżony o morderstwo

Po kilku dniach od wyjścia z domu dziennikarza jego samochód odnaleziono przy zaporze na Solinie. Lokalne media podawały, i co potwierdziła prokurator Zięba, bak na paliwo w aucie był zupełnie pusty. Ponadto dziennikarz miał podobno – jak podają media - także odebrane prawo jazdy. Nie wiadomo zatem, czy Marek sam prowadził "malucha", czy ktoś inny kierował. Wiadomo jedynie, że to on wziął kluczyki do auta od swoich rodziców.