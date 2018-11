Tajemnicze zaginięcie kobiety. Miała do domu 5 minut

W Łupicach w woj. lubuskim trwają poszukiwania 52-letniej Urszuli Urbańskiej. Dwa dni temu wyszła z pracy i ślad po niej zaginął. W szukanie kobiety zaangażowało się ponad 100 osób. Od rana przeczesują okolicę.

Urszula Urbańska 7 listopada wyszła z pracy w Łupicach w woj. lubuskim, w których mieszka i nie wróciła do domu. O godz. 16.00 skończyła pracę, wyszła z budynku, wsiadła na rower i odjechała w kierunku domu. Te fakty potwierdziły nagrania z monitoringu.

- To ostatni ślad po zaginionej kobiecie - mówi portalowi poscigi.pl podkom. Maja Piwowarska, rzeczniczka wschowskiej policji. - Mama jeździ do pracy rowerem, zajmuje jej to zaledwie pięć minut – mówi zrozpaczona córka i prosi o pomoc osoby, które zauważą gdzieś mamę.