Tajemnicze zaginięcie 21-latki. Rodzina i policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Policjanci poszukują 21-letniej Urszuli Cękiel z Lublina . Kobieta wyszła z domu w poniedziałek około godziny 10 rano. Do chwili obecnej nie wróciła jak również nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Policja prosi, by wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 21-latki kierować do dyżurnego komisariatu II w Lublinie na numer telefonu 47 811 45 72 lub na numer alarmowym 112. Komisariat znajduje się na ul. Walecznych 1.