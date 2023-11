Tajemnicze spotkanie Tuska. Nie cichną spekulacje

Już niebawem opozycja zatwierdzi umowę koalicyjną, a wraz z nią zaproponuje kształt przyszłego Rządu. Do tego czasu pozostają jedynie spekulacje. Wiele wskazuje na to, że w sobotę doszło do spotkania Donalda Tuska, Tomasza Grodzkiego oraz Adama Bodnara. Czyżby miały miejsce rozmowy na temat przyszłych ról rozmówców na polskiej scenie politycznej?