Tajemnicza ''czarcia miotła'' w Wielkopolsce. To największa taka mutacja w Polsce

Nadleśnictwo w wielkopolskiej Pokrzywnicy posiada niezwykłą na skalę Polski atrakcję. To tam znajduje się prawdopodobnie największa w naszym kraju ''czarcia miotła''. Jest to bardzo gęsty splot gałęzi i pędów na drzewie, który nadaje drzewu charakterystyczny, iście mroczny wygląd. W jaki sposób powstaje to zjawisko i czy ma coś wspólnego z diabelskimi mocami. - To działanie wirusów, bakterii lub mutacja - wyjaśnia nam leśniczy Mirosław Pierko. Zjawisko "czarciej miotły" znane jest na świecie od 20 lat i robi iście piekielne wrażenie.